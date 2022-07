असम: आतंकी संबंधों के शक में मदरसा के एक शिक्षक गिरफ्तार, 5 अन्य हिरासत में, पूछताछ जारी

Assam Terror case: असम पुलिस ने आज आतंकी संबंधों के शक में मदरसा के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ-साथ असम की राज्य पुलिस ने पांच अन्य को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Madrasa Teacher Held 5 Others Detained On Suspicion Of Terror Links