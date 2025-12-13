51 साल के शख्स ने 11 साल बेटी की सहेलियों के साथ की अश्लील हरकत, ऐसे हुआ खुलासा

इस दौरान पखाले ने अपनी जेब में छिपाए स्टील के धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक पीड़ित लड़की का रिश्तेदार आदित्य नाइकवाड़े गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला गले के पास हुआ था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, पुलिस के अनुसार अब उसकी हालत स्थिर है और इलाज जारी है।