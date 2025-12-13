13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

51 साल के शख्स ने 11 साल बेटी की सहेलियों के साथ की अश्लील हरकत, ऐसे हुआ खुलासा

11 साल की बेटी की सहेलियों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में POCSO एक्ट के तहत 51 साल का शख्स गिरफ्तार।

मुंबई

image

Devika Chatraj

Dec 13, 2025

POCSO एक्ट के तहत 51 साल का शख्स गिरफ्तार (ANI)

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव शहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक 51 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 11 साल की बेटी की चार सहेलियों के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत की। आरोपी की पहचान गुणरत्न अरविंद पखाले के रूप में हुई है, जो गांधी नगर इलाके में रहता है।

लड़कियों ने किया खुलासा

आरोप है कि पखाले ने अपनी बेटी की चार 11 वर्षीय सहेलियों को घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर उनके साथ अश्लील व्यवहार किया। इस घटना से बेहद डरी-सहमी लड़कियां रोते हुए घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर जाकर विरोध दर्ज कराया।

रिश्तेदार पर किया हमला

इस दौरान पखाले ने अपनी जेब में छिपाए स्टील के धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक पीड़ित लड़की का रिश्तेदार आदित्य नाइकवाड़े गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला गले के पास हुआ था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, पुलिस के अनुसार अब उसकी हालत स्थिर है और इलाज जारी है।

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

पीड़ित परिवारों की शिकायत पर मालेगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुणरत्न पखाले को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के साथ-साथ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच जारी है।

Published on:

13 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / National News / 51 साल के शख्स ने 11 साल बेटी की सहेलियों के साथ की अश्लील हरकत, ऐसे हुआ खुलासा

