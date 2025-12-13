सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या, तीन साल बाद बेनकाब हुई खौफनाक साजिश, पति समेत चार गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 36 वर्षीय चेतन विजय दुधाने, जो एक स्नेक रेस्क्यू वॉलंटियर है, से संपर्क किया। चेतन ने उन्हें एक जहरीला सांप उपलब्ध कराया। इसके बाद साजिश के तहत उसी सांप से नीरजा को डसवाया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों को पूरा भरोसा था कि सांप के काटने से हुई मौत को प्राकृतिक मौत (नेचुरल डेथ) मान लिया जाएगा और वे कानून की पकड़ से बच निकलेंगे। लेकिन पुलिस की सतर्कता, तकनीकी जांच और सटीक पूछताछ के चलते यह खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई।