राष्ट्रीय

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: इंजीनियर पति-पत्नी की जोड़ी जीती, BJP को मिली बड़ी बढ़त

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वडगांव शेरी से BJP के इंजीनियर पति-पत्नी सुरेंद्र और ऐश्वर्या पठारे ने जीत हासिल कर चर्चा में बने हुए हैं।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Devika Chatraj

Jan 17, 2026

महाराष्ट्र निकाय चुनाव (ANI)

Maharashtra Municipal Corporation Election: पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों में इस बार वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक और चर्चित राजनीतिक जीत हुई है। यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली इंजीनियर पति-पत्नी की जोड़ी सुरेंद्र पठारे और ऐश्वर्या पठारे ने अपने-अपने वार्डों से शानदार जीत दर्ज कर न सिर्फ पार्टी, बल्कि पूरे शहरी राजनीतिक परिदृश्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह जीत केवल मतों के बड़े अंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक मायने भी बेहद अहम माने जा रहे हैं।

भाजपा की मजबूत पकड़

वडगांव शेरी के वार्ड नंबर 3 से ऐश्वर्या पठारे ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को करारी शिकस्त देते हुए 15,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल की। वहीं, उनके पति सुरेंद्र पठारे ने वार्ड नंबर 4 से जीते। लगातार दो वार्डों में जीत के साथ भाजपा ने वडगांव शेरी क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया है।

हमारे परिवार की नई शुरुआत: सुरेंद्र पठारे

अपनी ऐतिहासिक जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेंद्र पठारे ने कहा कि वह और उनकी पत्नी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा “हमारी नई पीढ़ी राजनीति में आगे आ रही है। इससे पहले भी मेरे परिवार ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हमें अपनी जीत पर पूरा भरोसा था और हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।”

ऐश्वर्या पठारे का ऐलान

ऐश्वर्या पठारे ने अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि वह शनिवार से ही काम शुरू कर देंगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई थी, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे जल्द ही उन पहले 100 समस्याओं की सूची सार्वजनिक करेंगी, जिन्हें वह और उनके पति प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे।

सुरेंद्र पठारे और ऐश्वर्या पठारे का बैकग्राउंड

सुरेंद्र पठारे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जबकि ऐश्वर्या पठारे एक आईटी इंजीनियर हैं। दोनों को भारत और विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का अनुभव है। उनकी यह शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि लोहगांव-विमान नगर बेल्ट के शिक्षित मतदाताओं, आईटी प्रोफेशनल्स और युवाओं से सीधा जुड़ाव बनाने में बेहद कारगर साबित हुई।

पहले से राजनीतिक कनेक्शन

सुरेंद्र पठारे दिग्गज नेता बापू पठारे के पुत्र हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) से जुड़े एक वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक हैं। इसके बावजूद सुरेंद्र और ऐश्वर्या दोनों ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला वडगांव शेरी में नए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 10:18 am

Hindi News / National News / महाराष्ट्र निकाय चुनाव: इंजीनियर पति-पत्नी की जोड़ी जीती, BJP को मिली बड़ी बढ़त

