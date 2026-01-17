महाराष्ट्र निकाय चुनाव: इंजीनियर पति-पत्नी की जोड़ी जीती, BJP को मिली बड़ी बढ़त

Maharashtra Municipal Corporation Election: पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों में इस बार वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक और चर्चित राजनीतिक जीत हुई है। यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली इंजीनियर पति-पत्नी की जोड़ी सुरेंद्र पठारे और ऐश्वर्या पठारे ने अपने-अपने वार्डों से शानदार जीत दर्ज कर न सिर्फ पार्टी, बल्कि पूरे शहरी राजनीतिक परिदृश्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह जीत केवल मतों के बड़े अंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक मायने भी बेहद अहम माने जा रहे हैं।