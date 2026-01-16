ठाकरे ही नहीं, पवार परिवार के गढ़ में भी खिला कमल, अजित दादा को लगा सबसे बड़ा झटका

मुंबई के बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) में इस बार सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। बहुकोणीय मुकाबले, विपक्षी महाविकास आघाड़ी में आपसी टकराव और साझा रणनीति के अभाव का सीधा फायदा भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गठबंधन को मिला। अब तक आये रुझानों व नतीजों के अनुसार, बीएमसी के 227 वार्डों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा 90 से ज्यादा सीटों (सीटों) पर आगे है या जीत चुकी है। जबकि सहयोगी शिवसेना 30 सीटों के आसपास है। उधर, शिवसेना (उद्धव गुट) 57, कांग्रेस 15 और मनसे 9 सीटों पर सिमटती दिख रही है। बीएमसी में पहली बार भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। पिछले 25 वर्षों से बीएमसी के मेयर पद पर उद्धव की शिवसेना का कब्जा रहा है।