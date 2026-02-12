डॉक्टर के काले कारनामे एक्सपोज, इलाज के नाम पर 10 दिन की बच्ची को 3 लाख में बेचा

4 फरवरी को नवजात के असली माता-पिता बाल कल्याण समिति के सामने उपस्थित हुए। उनके बयान से पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। माता-पिता ने बताया कि यह उनकी तीसरी संतान है। बच्ची समय से पहले जन्मी थी और उसकी हालत गंभीर थी। इलाज के लिए उसे गोंदिया के रामनगर स्थित एक क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। आर्थिक तंगी की बात बताने पर डॉक्टर ने नागपुर की एक सामाजिक संस्था में मुफ्त इलाज कराने का भरोसा दिलाया। लेकिन जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने बच्ची को नागपुर न भेजकर अपनी सहयोगी, असिस्टेंट ललेश्वरी नंदकिशोर सादेपाच (39) की मदद से मालती वाघमारे को बेच दिया।