28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ajit Pawar की अंतिम विदाई: 500 किलो लकड़ियां, 25 किलो घी और 3000 जवानों का घेरा, बारामती में थम जाएंगी सांसें

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का गुरुवार को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। 3000 जवानों की तैनाती और वीवीआईपी प्रोटोकॉल के बीच दी जाएगी विदाई।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 28, 2026

Ajit Pawar plane crash death

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ( फोटो: ANI)

Ajit Pawar last rites: महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे 'रिजल्ट ओरिएंटेड' नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar की जीवन यात्रा का कल यानी 29 जनवरी 2026 को अंतिम पड़ाव होगा। बारामती के जिस मैदान से उन्होंने दशकों तक जनता की नब्ज को सहलाया, उसी विद्या प्रतिष्ठान परिसर में गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान (State Funeral) के साथ किया जाएगा। प्रशासन ने 'दादा' की इस आखिरी विदाई को गरिमामय और ऐतिहासिक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। अजित पवार का अंतिम संस्कार हिंदू वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा। बारामती जिला प्रशासन और स्थानीय नगर निकाय ने इसके लिए विशेष सामग्री और स्थान का चयन किया है:

चंदन और आम की लकड़ियां

प्रशासन के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए लगभग 450 से 500 किलोग्राम सूखी लकड़ियों का इंतजाम किया गया है। इसमें शुद्ध चंदन की लकड़ी और आम की लकड़ियों का एक विशेष मिश्रण तैयार किया गया है, जो राजकीय विदाई की परंपरा का हिस्सा है।

शुद्ध घी और हवन सामग्री

विधि-विधान को संपन्न करने के लिए लगभग 25 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध घी और औषधीय हवन सामग्री मंगवाई गई है।

पुष्प चक्र (Wreaths) मंगवाए गए

देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से अर्पित किए जाने वाले विशेष पुष्प चक्रों के लिए पुणे और मुंबई के चुनिंदा बाजारों से फूलों की खेप मंगवाई गई है।

सुरक्षा का अभेद्य किला: बारामती में हाई अलर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे अति-विशिष्ट अतिथियों (VVIPs) के संभावित आगमन को देखते हुए बारामती को एक सुरक्षित छावनी में तब्दील कर दिया गया है:

अंतिम विदाई और जवानों की तैनाती

बहजत पवार की अंतिम विदाई में सुरक्षा के लिए 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) की 5 कंपनियां और विशेष त्वरित कार्य बल (QRT) के दस्ते शामिल हैं।

ड्रोन और CCTV कैमरों से रहेगी नजर

पूरे अंतिम यात्रा मार्ग और संस्कार स्थल की निगरानी के लिए 200 से अधिक हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे सक्रिय किए गए हैं। सुरक्षा अधिकारी ड्रोन के माध्यम से आसमान से पल-पल की गतिविधि पर नजर रखेंगे।

अंतिम विदाई और ट्रैफिक डायवर्जन

बारामती के सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग की गई है। केवल अधिकृत वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को ही मुख्य क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

विरासत का वो आखिरी दर्शन

अजित पवार का पार्थिव शरीर वर्तमान में दर्शन के लिए रखा गया है, जहां उनके चाहने वाले हजारों लोग भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे 'गार्ड ऑफ ऑनर' (सलामी) के साथ उनकी अंत्येष्टि की मुख्य प्रक्रिया शुरू होगी। महाराष्ट्र की कैबिनेट के लगभग सदस्य और केंद्र के प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक घड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

क्या है सियासी और सामाजिक माहौल ?

एकनाथ शिंदे: "हमने एक ऐसा साथी खोया है जो फाइलों की बारीकियों और जनता की जरूरतों को एक साथ समझता था। उनका राजकीय सम्मान के साथ विदा होना उनके महान कार्यों के प्रति हमारी कृतज्ञता है।"

सुप्रिया सुले: परिवार की ओर से समर्थकों से धैर्य बनाए रखने और 'दादा' की अंतिम यात्रा में शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग करने की मार्मिक अपील की गई है।

स्थानीय नागरिक: बारामती के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख कर अपने नेता के प्रति गहरा सम्मान और शोक व्यक्त किया है।

विदाई के बाद की जांच और सियासत

अंतिम संस्कार के बाद सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) विमान हादसे की जांच की गति बढ़ाएंगे। 'ब्लैक बॉक्स' के डेटा का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या इसमें कोई अन्य पहलू भी शामिल है। इसके साथ ही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में 'पावर ऑफ सक्सेशन' को लेकर भी राजनीतिक मंथन तेज होने की संभावना है।

अनुशासन की अनूठी मिसाल

अजित पवार अपनी कड़क कार्यशैली और समय की पाबंदी के लिए पूरे देश में विख्यात थे। अधिकारियों का कहना है कि उनकी अंतिम विदाई का पूरा कार्यक्रम ठीक उसी 'टाइम-टेबल' के अनुसार तय किया गया है, जिसका पालन वे खुद सरकारी बैठकों में करते थे। प्रशासन की ओर से समय का यह सटीक पालन उनके व्यक्तित्व के प्रति दी जाने वाली सबसे अनूठी श्रद्धांजलि मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

28 Jan 2026 05:15 pm

Published on:

28 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / National News / Ajit Pawar की अंतिम विदाई: 500 किलो लकड़ियां, 25 किलो घी और 3000 जवानों का घेरा, बारामती में थम जाएंगी सांसें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.