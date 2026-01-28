Ajit Pawar की अंतिम विदाई: 500 किलो लकड़ियां, 25 किलो घी और 3000 जवानों का घेरा, बारामती में थम जाएंगी सांसें

Ajit Pawar last rites: महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे 'रिजल्ट ओरिएंटेड' नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar की जीवन यात्रा का कल यानी 29 जनवरी 2026 को अंतिम पड़ाव होगा। बारामती के जिस मैदान से उन्होंने दशकों तक जनता की नब्ज को सहलाया, उसी विद्या प्रतिष्ठान परिसर में गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान (State Funeral) के साथ किया जाएगा। प्रशासन ने 'दादा' की इस आखिरी विदाई को गरिमामय और ऐतिहासिक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। अजित पवार का अंतिम संस्कार हिंदू वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा। बारामती जिला प्रशासन और स्थानीय नगर निकाय ने इसके लिए विशेष सामग्री और स्थान का चयन किया है: