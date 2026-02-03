3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के ठाणे में 18 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 झुलसे, 70 रेस्क्यू

ठाणे के शास्त्री नगर स्थित 18 मंजिला 'मिलन हिल' इमारत में तड़के भीषण आग लग गई। 10वीं से 13वीं मंजिल तक फैली इस आग के बीच दमकल विभाग ने सूझबूझ से 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट के कारण हुए इस हादसे में दो बुजुर्ग झुलस गए। पूरी खबर और रेस्क्यू ऑपरेशन का विवरण यहां पढ़ें।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 03, 2026

Fire

Fire breaks out in Russia (Representational Photo)

Thane Fire Incident: महाराष्ट्र के ठाणे शहर से आज तड़के एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई, जहां शास्त्री नगर स्थित 'मिलन हिल' नामक 18 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई। यह घटना तड़के करीब चार बजे की है, जब इमारत के निवासी गहरी नींद में थे।

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत इमारत की 10वीं मंजिल से हुई थी, जो देखते ही देखते 13वीं मंजिल तक फैल गई। आग की लपटों और उससे निकलने वाले घने धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

इस हादसे के दौरान इमारत में लगभग 70 लोग फंस गए थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

राहत बचाव कर्मियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए धुएं से भरी मंजिलों के बीच फंसे सभी 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 5:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

हालांकि, इस बचाव कार्य के दौरान दो बुजुर्ग व्यक्ति आग की चपेट में आने से झुलस गए। घायलों में 62 और 74 वर्ष के दो नागरिक शामिल हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए इस आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके।

Published on:

03 Feb 2026 10:48 am

Hindi News / National News / महाराष्ट्र के ठाणे में 18 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 झुलसे, 70 रेस्क्यू
