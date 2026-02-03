महाराष्ट्र के ठाणे में 18 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 झुलसे, 70 रेस्क्यू

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत इमारत की 10वीं मंजिल से हुई थी, जो देखते ही देखते 13वीं मंजिल तक फैल गई। आग की लपटों और उससे निकलने वाले घने धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई।