दलदल में मिला बेटी का कटा हुआ सिर, मां को हुआ दामाद पर शक, ऐसे खुला हत्या का राज़

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोहम्मद तहा और मुस्कान की शादी दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों नवी बस्ती में रहते थे और उनका एक बेटा भी है। तहा पेशे से ट्रक ड्राइवर था, जबकि मुस्कान सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की शौकीन थी। दंपती के बीच अक्सर मुस्कान के रील्स और कथित चरित्र पर शक को लेकर झगड़े होते थे। तहा ने पुलिस को बताया कि मुस्कान अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी और उसने उसे "ब्लू रूम" की धमकी दी थी, जिससे उनका विवाद और गहरा गया।