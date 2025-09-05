Patrika LogoSwitch to English

दलदल में मिला बेटी का कटा हुआ सिर, मां को हुआ दामाद पर शक, ऐसे खुला हत्या का राज़

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। मृतका की मां हनीफा खान ने बताया कि उनकी बेटी दो दिन से लापता थी।

मुंबई

Devika Chatraj

Sep 05, 2025

पति ने की पत्नी की हत्या (File Photo)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। 30 अगस्त 2025 की सुबह ईदगाह रोड स्थित झोपड़पट्टी, स्लॉटर हाऊस के पास खाड़ी के किनारे एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। इस भयावह खोज ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी और पुलिस के सामने एक जटिल हत्या की गुत्थी सुलझाने की चुनौती खड़ी कर दी।

महिला की पहचान

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी सुरागों और स्थानीय लोगों की मदद से मृतका की पहचान परवीन उर्फ मुस्कान मोहम्मद तहा अंसारी (22) के रूप में की। मृतका की मां हनीफा खान ने बताया कि उनकी बेटी दो दिन से लापता थी और उसका फोन बंद था। जब पुलिस ने खाड़ी में मिले सिर का फोटो दिखाया, तो मां ने उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना।

मृतका के पति पर शक

पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति, मोहम्मद तहा उर्फ सोनू इम्तियाज अंसारी (25) को हिरासत में लिया। पूछताछ में तहा ने अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल की। उसने बताया कि उसने 28 अगस्त को झगड़े के बाद तेज धारदार हथियार से मुस्कान का सिर काटकर हत्या की और शव के टुकड़े कर खाड़ी में फेंक दिए।

हत्याकांड के पीछे का कारण

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोहम्मद तहा और मुस्कान की शादी दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों नवी बस्ती में रहते थे और उनका एक बेटा भी है। तहा पेशे से ट्रक ड्राइवर था, जबकि मुस्कान सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की शौकीन थी। दंपती के बीच अक्सर मुस्कान के रील्स और कथित चरित्र पर शक को लेकर झगड़े होते थे। तहा ने पुलिस को बताया कि मुस्कान अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी और उसने उसे "ब्लू रूम" की धमकी दी थी, जिससे उनका विवाद और गहरा गया।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने मोहम्मद तहा को 1 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया और उसे भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 11 सितंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस, फॉरेंसिक टीम, फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वॉड की मदद से खाड़ी में शव के बाकी हिस्सों और हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश कर रही है। ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन खाड़ी में तेज लहरों और पानी की अधिकता के कारण अब तक शव के अन्य हिस्से बरामद नहीं हुए हैं।

