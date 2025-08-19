महिंद्रा के कर्मचारी ने महिला सांसद को दी रेप और जान से मारने की धमकी, कंपनी ने दी सफाई

बीजू जनता दल (BJD) की सांसद सुलता देव को सोशल मीडिया पर महिंद्रा के एक कर्मचारी ने रेप और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सांसद ने पीएमओ को ट्विट कर इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाला व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है। वहीं मामले ने तूल पकड़ने के बाद कंपनी की ओर से सफाई भी दी गई है। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि वे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, धमकी के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" रखते हैं।