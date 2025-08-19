Patrika LogoSwitch to English

महिंद्रा के कर्मचारी ने महिला सांसद को दी रेप और जान से मारने की धमकी, कंपनी ने दी सफाई

BJD सांसद सुलता देव को महिंद्रा के एक कर्मचारी ने रेप और जान से मारने की धमकी दी है। मामले में तूल पकड़ने के बाद कंपनी की ओर से बयान जारी किया गया है।

भारत

Ashib Khan

Aug 19, 2025

BJD सांसद को दी रेप और जान से मारने की धमकी (Photo-X Sulata Deo)

बीजू जनता दल (BJD) की सांसद सुलता देव को सोशल मीडिया पर महिंद्रा के एक कर्मचारी ने रेप और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सांसद ने पीएमओ को ट्विट कर इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाला व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है। वहीं मामले ने तूल पकड़ने के बाद कंपनी की ओर से सफाई भी दी गई है। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि वे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, धमकी के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" रखते हैं।

क्या बोली कंपनी

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमें सोशल मीडिया पर हमारे कर्मचारी द्वारा एक राजनेता के प्रति कथित तौर पर कुछ अशोभनीय और अत्यधिक अनुचित संदेशों के बारे में जानकारी मिली है। महिंद्रा समूह ने हमेशा से ही मानवीय गरिमा के महत्व को अपनी नींव से ही प्रतिष्ठित किया है और सम्मान के माहौल को बनाए रखने में विश्वास रखता है तथा इन सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करता है।

जांच की शुरू

कंपनी ने अपने बयान में आगे कहा कि इस मामले को हमने गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। यदि कर्मचारी पर आरोप सही पाए गए तो हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि BJD सांसद को महिंद्रा के एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद सांसद ने कर्मचारी की पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किए। साथ ही बीजद सांसद ने आरोप लगाया है कि वह बीजेपी कार्यकर्ता भी है।

मामले ने पकड़ा तूल

वहीं सांसद द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इस घटना को "बेहद चौंकाने वाला और अस्वीकार्य" बताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए घोष ने लिखा-महिलाओं के प्रति घृणा और हिंसा अब हमारे समाज में व्याप्त हो गई है। भारत लैंगिक न्याय के मामले में पीछे हट रहा है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने भी किया पोस्ट

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा- यह बेहद शर्मनाक है और मैं श्रीमती सुलता देव की सहकर्मी होने के नाते इस धमकी की निंदा करती हूँ। उन्होंने केंद्र से कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

19 Aug 2025 05:07 pm

