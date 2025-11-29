Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जब भी जुल्म होगा तो मुसलमान जिहाद…मौलाना मदनी ने दिया बयान तो भड़क उठी बीजेपी, जानें क्या कहा

जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान को लेकर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने मदनी पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

image

Kuldeep Sharma

Nov 29, 2025

मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर दिया बयान

मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर दिया बयान (Photo-IANS)

Mahmood Madani jihad statement: हाल ही में शुरू हुए वंदे मातरम् गीत के विवाद के बाद देश में एक और विवाद छिड़ गया। यह विवाद अब जमीयत प्रमुख महमूद मदनी ने यह कहते हुए छेड़ा है कि मुसलमान जिहाद करेंगे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए मदनी ने देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का हवाला देते हुए कहा कि देश में कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पिछले कुछ फैसले देखे तो पता चलता है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जिनमें मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने तीन तलाक और बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार होगा, तो मुसलमान जिहाद करेंगे। इस पर BJP ने जमीयत प्रमुख पर मुसलमानों को भड़काने और संवैधानिक संस्थाओं को खुली चुनौती देने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट पर भी लगाए गम्भीर आरोप

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं बोलते हुए कहा कि "Worship Act 1991" बनने के बावजूद ऐसे धार्मिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दूसरे धर्म की धार्मिक जगह को अपना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं वर्तमान संवैधानिक स्थिति को उजागर करती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक तब तक ही है जब तक संविधान की रक्षा हो। अगर संविधान ही खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का भी हक नहीं है। 

मुसलमानों के समर्थन पर कहीं बड़ी बात

मुसलमानों की वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए मदनी ने कहा कि मात्र 10 प्रतिशत लोग ही मेरे साथ हैं और 30 प्रतिशत विरोध में और बाकी के 60 प्रतिशत लोग वर्तमान स्थितियों पर चुप हैं। उन्होंने मुसलमानों को चेताते हुए कहा कि हमें शांत बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ना होगा, उन्हें अपनी परेशानी समझानी होगी। उन्होंने चेतावनी में कहा कि अगर यह 60 प्रतिशत लोग भी मुसलमानों के खिलाफ हो गए तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।

मदनी के बयान पर BJP का पलटवार

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पात्रा ने कहा कि मदनी की यह सोच विभाजनकारी है; मदनी का सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाना संवैधानिक संस्था का अपमान करना है। उन्होंने मदनी के द्वारा राष्ट्र गीत पर दी प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि वंदे मातरम् धार्मिक गीत नहीं, हमारी भारत माता को श्रद्धांजलि है। 

BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में नया जिन्ना पैदा हो रहा है। ये लोग मुसलमानों को भड़काकर देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और ये देश की संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। शर्मा ने मदनी को आतंकवादी-जिहादी पैदा करने वाले और लव जिहाद, भूमि जिहाद और थूक जिहाद का समर्थन करने वाले लोगों में शामिल होने का आरोप भी लगाया।

ये भी पढ़ें

असम में दूसरी शादी पर 7 साल की जेल… 1.5 लाख का जुर्माना, कई लोगों की जाएगी नौकरियां
राष्ट्रीय
Assam Prohibition of Polygamy Bill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 09:09 pm

Hindi News / National News / जब भी जुल्म होगा तो मुसलमान जिहाद…मौलाना मदनी ने दिया बयान तो भड़क उठी बीजेपी, जानें क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.