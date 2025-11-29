जब भी जुल्म होगा तो मुसलमान जिहाद…मौलाना मदनी ने दिया बयान तो भड़क उठी बीजेपी, जानें क्या कहा

Mahmood Madani jihad statement: हाल ही में शुरू हुए वंदे मातरम् गीत के विवाद के बाद देश में एक और विवाद छिड़ गया। यह विवाद अब जमीयत प्रमुख महमूद मदनी ने यह कहते हुए छेड़ा है कि मुसलमान जिहाद करेंगे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए मदनी ने देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का हवाला देते हुए कहा कि देश में कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पिछले कुछ फैसले देखे तो पता चलता है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जिनमें मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने तीन तलाक और बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार होगा, तो मुसलमान जिहाद करेंगे। इस पर BJP ने जमीयत प्रमुख पर मुसलमानों को भड़काने और संवैधानिक संस्थाओं को खुली चुनौती देने का आरोप लगाया।