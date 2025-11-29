जब भी जुल्म होगा तो मुसलमान जिहाद…मौलाना मदनी ने दिया बयान तो भड़क उठी बीजेपी, जानें क्या कहा

मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर दिया बयान (Photo-IANS)
Mahmood Madani jihad statement: हाल ही में शुरू हुए वंदे मातरम् गीत के विवाद के बाद देश में एक और विवाद छिड़ गया। यह विवाद अब जमीयत प्रमुख महमूद मदनी ने यह कहते हुए छेड़ा है कि मुसलमान जिहाद करेंगे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए मदनी ने देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का हवाला देते हुए कहा कि देश में कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पिछले कुछ फैसले देखे तो पता चलता है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जिनमें मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने तीन तलाक और बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार होगा, तो मुसलमान जिहाद करेंगे। इस पर BJP ने जमीयत प्रमुख पर मुसलमानों को भड़काने और संवैधानिक संस्थाओं को खुली चुनौती देने का आरोप लगाया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं बोलते हुए कहा कि "Worship Act 1991" बनने के बावजूद ऐसे धार्मिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दूसरे धर्म की धार्मिक जगह को अपना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं वर्तमान संवैधानिक स्थिति को उजागर करती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक तब तक ही है जब तक संविधान की रक्षा हो। अगर संविधान ही खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का भी हक नहीं है।
मुसलमानों की वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए मदनी ने कहा कि मात्र 10 प्रतिशत लोग ही मेरे साथ हैं और 30 प्रतिशत विरोध में और बाकी के 60 प्रतिशत लोग वर्तमान स्थितियों पर चुप हैं। उन्होंने मुसलमानों को चेताते हुए कहा कि हमें शांत बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ना होगा, उन्हें अपनी परेशानी समझानी होगी। उन्होंने चेतावनी में कहा कि अगर यह 60 प्रतिशत लोग भी मुसलमानों के खिलाफ हो गए तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।
BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पात्रा ने कहा कि मदनी की यह सोच विभाजनकारी है; मदनी का सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाना संवैधानिक संस्था का अपमान करना है। उन्होंने मदनी के द्वारा राष्ट्र गीत पर दी प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि वंदे मातरम् धार्मिक गीत नहीं, हमारी भारत माता को श्रद्धांजलि है।
BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में नया जिन्ना पैदा हो रहा है। ये लोग मुसलमानों को भड़काकर देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और ये देश की संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। शर्मा ने मदनी को आतंकवादी-जिहादी पैदा करने वाले और लव जिहाद, भूमि जिहाद और थूक जिहाद का समर्थन करने वाले लोगों में शामिल होने का आरोप भी लगाया।
