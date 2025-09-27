दिल्ली NCR में सुबह सुबह बड़ा हादसा, तेज रफ्तार थार के उड़े परखच्चे, 5 की मौत

पुलिस ने कहा कि थार में 6 युवक सवार थे। वह किसी काम से गुरुग्राम आए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी राजीव चौक की तरफ जाने के लिए हाईवे के एग्जिट 9 से उतरी, ड्राइवर ने थार का कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज जारी है।