Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

वोल्वो बस में लगी भयंकर आग, 32 पैसेंजर्स के जिंदा जलने की आशंका

हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर कावेरी ट्रेवल्स की एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 32 लोगों की मारे जाने की आशंका है।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 24, 2025

Bus Accident

हैदराबाद-बेंगलुरु बस हादसा (फोटो-X)

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में बस में सवार 32 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। फिलहाल, मृतकों की संख्या पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।

जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार बाइक की बस से टक्कर हो गई। इसके बाद बस में आग लग गई। इस दौरान बस के भीतर चीख पुकार मच गई। बस में सवार महज 12 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना के बाद कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, बाकी लोग अंदर ही छटपटाते हुए जिंदा जलकर मर गए। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं, घटना को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम व YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने भी शोक व्यक्त किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Oct 2025 08:24 am

Published on:

24 Oct 2025 07:19 am

Hindi News / National News / वोल्वो बस में लगी भयंकर आग, 32 पैसेंजर्स के जिंदा जलने की आशंका

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Breaking: कोर्ट ने दिया था फेसबुक को 24 घंटे का अल्टीमेटम, CM मान का फेक वीडियो हटा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: PM मोदी आज करेंगे BJP के प्रचार का आगाज, शाह भरेंगे हुंकार

PM Modi
राष्ट्रीय

New Train: मुंबई से नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

Bengaluru-Mumbai new superfast train
मुंबई

दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश की तैयारी, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण

cloud seeding
राष्ट्रीय

तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.