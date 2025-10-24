वोल्वो बस में लगी भयंकर आग, 32 पैसेंजर्स के जिंदा जलने की आशंका

जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार बाइक की बस से टक्कर हो गई। इसके बाद बस में आग लग गई। इस दौरान बस के भीतर चीख पुकार मच गई। बस में सवार महज 12 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना के बाद कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, बाकी लोग अंदर ही छटपटाते हुए जिंदा जलकर मर गए। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं, घटना को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम व YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने भी शोक व्यक्त किया है।