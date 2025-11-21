कोयला माफिया पर बड़ी कार्रवाई, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 40 ठिकानों पर ED की रेड, मची खलबली!

कोयला माफिया पर ईडी का एक्शन। (फोटो- ANI)
कोयला माफिया के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के रांची जोन और कोलकाता जोन ऑफिस ने कई कॉल माफिया के खिलाफ खास इनपुट के आधार पर शुक्रवार सुबह से ही अलग-अलग जगहों पर रेड डाला है।
जिन जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनमें संदिग्धों से जुड़े घर, ऑफिस और दूसरी जगहें शामिल हैं। ये तलाशी झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस फोर्स के साथ मिलकर की जा रही है।
अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा- यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ 40 से ज्यादा जगहों पर मिलकर की गई कार्रवाई है।
ईडी का रांची जोनल ऑफिस झारखंड में 18 जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है, जो कोयला चोरी और तस्करी के कई बड़े मामलों से जुड़े हैं।
जिन कोयला माफियाओं के नाम सामने आए हैं। उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल जैसे कुछ लोग शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा- कोयले की बड़ी चोरी हुई है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। इस ऑपरेशन में नरेंद्र खरका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल और दूसरों से जुड़े ठिकानों को कवर किया जा रहा है।
उधर, ईडी का कोलकाता जोनल ऑफिस पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर गैर-कानूनी कोयला माइनिंग, गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और कोयले के स्टोरेज मामले में तलाशी ले रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग