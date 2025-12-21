21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Agniveers: अग्निवीरों को मिली बड़ी राहत, BSF में 40 फीसदी कोटा बढ़ा, सरकार ने बदल दिया 10 साल पुराना नियम

Agniveers: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। BSF में उनका कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। इसके लिए दस साल पुराने नियम में बदलाव किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 21, 2025

Agniveer Bharti

अग्निवीर (फोटो- पत्रिका)

Agniveers: भारतीय सेना को युवा बनाने के लिए केंद्र सरकार साल 2022 में अग्निवीर योजना लेकर आई थी। इसमें 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 वर्ष की सेवा के लिए भर्ती होते हैं, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। सेवा पूरी होने पर 25% को स्थायी कैडर में रखा जा सकता है। जबकि बाकी को सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। इस योजना के बाद से ही जवानों के स्थाई नौकरी छिनने के खतरे पर सवाल उठाए जाने लगे थे। विपक्ष ने कई बार इस मुद्दे पर घेरा। अब अग्निवीरों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दस साल पुराना नियम बदल दिया है।

कोटा बढ़ाकर किया 50 फीसदी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। यह बढ़ोतरी सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिये की गई है। इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल तक की छूट मिलेगी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के जरिए प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने अपने इस अधिसूचना में बताया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 फीसदी रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा।

जबकि, दूसरे चरण में कर्मचारी चरण आयोग बाकी 47 फीसदी रिक्तियों (इनमें 10 फीसदी पूर्व सैनिक) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी रिक्तियों के लिए भी भर्ती की जाएगी।

इसी साल जून में किया था संशोधन

केंद्र सरकार ने इस साल जून में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया था। इसके तहत अमित शाह के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के विभाग के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में एक नया बिंदु जोड़ा था। इनमें सशस्त्र बलों में चार वर्ष पूरे करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करने का प्रावधान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 08:10 am

Hindi News / National News / Agniveers: अग्निवीरों को मिली बड़ी राहत, BSF में 40 फीसदी कोटा बढ़ा, सरकार ने बदल दिया 10 साल पुराना नियम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.