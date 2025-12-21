Agniveers: अग्निवीरों को मिली बड़ी राहत, BSF में 40 फीसदी कोटा बढ़ा, सरकार ने बदल दिया 10 साल पुराना नियम

Agniveers: भारतीय सेना को युवा बनाने के लिए केंद्र सरकार साल 2022 में अग्निवीर योजना लेकर आई थी। इसमें 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 वर्ष की सेवा के लिए भर्ती होते हैं, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। सेवा पूरी होने पर 25% को स्थायी कैडर में रखा जा सकता है। जबकि बाकी को सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। इस योजना के बाद से ही जवानों के स्थाई नौकरी छिनने के खतरे पर सवाल उठाए जाने लगे थे। विपक्ष ने कई बार इस मुद्दे पर घेरा। अब अग्निवीरों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दस साल पुराना नियम बदल दिया है।