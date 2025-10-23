भारतीय सेना जल्द दे सकती है Good News, अग्निवीरों का रिटेंशन रेट 25 से बढ़कर 75 % करने का प्लान

वहीं, अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेगा। इसलिए इस प्रस्ताव पर जल्द ही मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही, इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं (जल, थल और वायु) के बीच एकजुटता के उपाय बढ़ाने और मिशन सुदर्शन चक्र की समीक्षा की जाएगी। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के कमांडरों का पहला सम्मेलन होगा। जो समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और उभरती चुनौतियों से निपटने का मंच बनेगा। जैसलमेर बैठक इस वर्ष के दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन के दूसरे चरण का है। पहला चरण इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में आयोजित किया गया था।