Major Sudhir Kumar Walia: ‘रैंबो’ के जिस्म से बहता रहा खून लेकिन नहीं छोड़ा आतंकियों के खिलाफ मोर्चा, देश के लिए सबकुछ किया कुर्बान

Major Sudhir Kumar Walia: भारतीय सेना का एक जाबांज योद्धा मेजर सुधीर कुमार वालिया ने 29 अगस्त 1999 ने कुपवाड़ा में आंतकियों से लड़ते-लड़ते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद मेजर वालिया के साथी उन्हें रैंबो (Major Sudhir Walia Rambo) बुलाते थे। उनमें देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि खून का एक-एक कतरा भारत माता के नाम कुर्बान करने को वह हमेशा तैयार रहते। आज मेजर शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी अमर गाथा कोई भूल नहीं सकता है।