चुनाव से पहले बंगाल में कानून-व्यवस्था बेहाल, मालदा में अधिकारियों को भीड़ ने घेरा

यह घटना उस समय हुई जब ये अधिकारी लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं के मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में जुटे हुए थे। आरोप है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, उन्हीं में से कुछ ने विरोध करते हुए अधिकारियों को घेर लिया। बुधवार को शुरू हुआ यह घेराव करीब नौ घंटे तक चला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार तड़के लगभग 1 बजे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर सभी न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।