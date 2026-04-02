बंगाल में फर्जी इंडियन ID के साथ 14 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

14 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (X)
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने देर रात जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर न्यू दिल्ली जा रही नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस में 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में पांच महिलाएं और चार नाबालिग शामिल हैं।
पकड़े गए लोगों के पास से नकली भारतीय पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय मोबाइल सिम कार्ड और मलेशियाई रिंगिट भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने असम की सीमा से नकली दस्तावेजों के सहारे भारत में प्रवेश किया और फिर राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने की योजना बनाई थी।
पश्चिम बंगाल इस महीने के अंत में दो चरणों में विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। ऐसे में इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी नागरिक भारत में कैसे प्रवेश कर पाए, जबकि राज्य और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। रेलवे सुरक्षा बल ने बताया कि अब जांच का मुख्य फोकस यह है कि इन घुसपैठियों का अवैध प्रवेश और न्यू दिल्ली जाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था।
राजनीतिक दृष्टि से यह मामला पश्चिम बंगाल में गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं को राज्य में बसाने में मदद कर रहे हैं, ताकि अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत किया जा सके। वहीं, TMC का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) का जिम्मा है और राज्य सरकार का इस मामले में कोई हाथ नहीं है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तैयारियाँ जोरों-शोरों पर हैं। इस बार चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को संपन्न होगा। पूरे प्रदेश में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
मतगणना और नतीजों की घोषणा 4 मई 2026 को की जाएगी, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी ने प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत की है और किस पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग