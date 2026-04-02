बंगाल में फर्जी इंडियन ID के साथ 14 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

राजनीतिक दृष्टि से यह मामला पश्चिम बंगाल में गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं को राज्य में बसाने में मदद कर रहे हैं, ताकि अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत किया जा सके। वहीं, TMC का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) का जिम्मा है और राज्य सरकार का इस मामले में कोई हाथ नहीं है।