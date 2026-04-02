IMD Rain Alert: पश्चिम विक्षोभ हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने इन राज्यों में बारिश और ओले गिरने की जताई संभावना

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कई इलाकों में दिखेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज तूफान का अनुमान जताया है। साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली-NCR, पश्चिम यूपी, हिमाचल और मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।