ईरान ने दिया आश्वासन, कहा- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चिंतित न हो भारत, 2 हजार से ज्यादा जहाज फंसे

इस्फहान और तेहरान में भारी बमबारी जारी है। तेहरान में इंटरनेट बंद है और बिजली गुल हो रही है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर जंग नहीं रुकी तो ईरान के बिजलीघर और तेल कुएं तबाह कर दिए जाएंगे। यमन के हूती भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं और इजरायल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में शांति वार्ता कर रहे हैं। भारत के लिए यह जंग सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सीधे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और हजारों नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। फिलहाल कूटनीति काम कर रही है, लेकिन आग अभी बुझी नहीं है।