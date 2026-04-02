11 महीनें का मासूम पानी की बाल्टी में डूबकर मरा, खुद को जिम्मेदार मानते हुए मां ने भी दी अपनी जान

बच्चे की मौत के बाद मां ने की आत्महत्या (फोटो- Yasir Mushtaq एक्स पोस्ट)
बेंगलुरु से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। यह मामला एक साधारण घरेलू हादसे से शुरू होकर दो जिंदगियों के अंत तक पहुंच गया। इस घटना में एक 29 वर्षीय महिला टेक प्रोफेशनल ने अपने 11 महीने के बच्चे की आकस्मिक मौत के बाद आत्महत्या कर ली, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार को हुई इस घटना में मृतका की पहचान प्रतिभा के रूप में हुई है, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थीं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिभा के पति महांतेश काम पर गए हुए थे, जबकि प्रतिभा घर पर अपने छोटे बेटे अगस्थ्य के साथ अकेली थीं। पुलिस के अनुसार, प्रतिभा कुछ समय के लिए छत पर सूखे कपड़े लेने गई थीं, इसी दौरान यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब प्रतिभा छत पर थीं, तब उनका 11 महीने का बेटा रेंगते हुए वॉशिंग एरिया में पहुंच गया। वहां रखी पानी से भरी बाल्टी में वह गलती से गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। जब प्रतिभा वापस लौटीं, तो उन्होंने अपने बच्चे को बाल्टी में मृत पाया।
इस घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना थी, लेकिन मां के रूप में इस हादसे को स्वीकार कर पाना प्रतिभा के लिए बेहद मुश्किल था। यह घटना घर के भीतर ही कुछ ही मिनटों में घटित हुई, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद बच्चे की मौत से टूट चुकी प्रतिभा ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए आत्महत्या का फैसला कर लिया। पुलिस के अनुसार, उन्होंने पहले कलाई काटी, फिर कुछ गोलियां खाईं और अंत में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट और 15 गोलियों की खाली स्ट्रिप भी बरामद हुई है।
सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा कि बच्चे की मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह घटना तब हुई जब वह थोड़ी देर के लिए छत पर गई थीं। यह नोट उनकी मानसिक स्थिति और गहरे अपराधबोध को दर्शाता है। शाम करीब 6:30 बजे जब महांतेश घर लौटे, तो दरवाजा अंदर से बंद था। स्पेयर चाबी से अंदर जाने पर उन्होंने पत्नी और बच्चे दोनों को मृत पाया। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि यह परिवार पिछले चार वर्षों से किराए के फ्लैट में रह रहा था। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
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