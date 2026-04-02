11 महीनें का मासूम पानी की बाल्टी में डूबकर मरा, खुद को जिम्मेदार मानते हुए मां ने भी दी अपनी जान

सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा कि बच्चे की मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह घटना तब हुई जब वह थोड़ी देर के लिए छत पर गई थीं। यह नोट उनकी मानसिक स्थिति और गहरे अपराधबोध को दर्शाता है। शाम करीब 6:30 बजे जब महांतेश घर लौटे, तो दरवाजा अंदर से बंद था। स्पेयर चाबी से अंदर जाने पर उन्होंने पत्नी और बच्चे दोनों को मृत पाया। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि यह परिवार पिछले चार वर्षों से किराए के फ्लैट में रह रहा था। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।