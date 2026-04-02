क्लासमेटस ने प्रोफेसर के साथ अफेयर की उड़ाई अफवाह, परेशान छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान

परिवार और करीबी लोगों का कहना है कि लिखिता एक मेहनती और शांत स्वभाव की छात्रा थी। लेकिन इस तरह की निराधार चर्चाओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और इसी के चलते उसने अपनी जान दे दी। लिखिता का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखिता ने कथित तौर पर लेक्चरर डॉ राजू, उनकी पत्नी निशा और कुछ सहपाठियों के नाम लिखे हैं। उसने इन लोगों पर उसे परेशान करने और बदनाम करने का आरोप लगाया है। नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि लगातार हो रही इस प्रताड़ना के कारण उसने यह कदम उठाया।