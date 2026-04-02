विधानसभा चुनाव से पहले फिर I-Pac के ठिकानों पर ED की छापेमारी, बंगाल में ममता का चुनाव प्रबंधन देखती है कंपनी

ED raids at three I PAC offices: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आईपैक के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह छापेमारी दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में चल रही है। आईपैक बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव प्रबंधन देखती है। दरअसल, यह छापेमारी कोयले की तस्करी को लेकर चल रही है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।