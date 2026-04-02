ISI की बड़ी साजिश का भंडाफोड़, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया अलर्ट

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई (ISI) भारत के महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर साइबर हमले की योजना तैयार कर रही है। इन हमलों का लक्ष्य मुख्य रूप से भारत के रक्षा और वित्तीय नेटवर्क को बाधित करना और संवेदनशील डेटा हासिल करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि पिछले हफ्ते आईएसआई के अधिकारियों ने कई बैठकों में इन हमलों की रणनीति विकसित की है, जिससे खतरे की गंभीरता और स्पष्ट हो गई है।