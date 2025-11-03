Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘PM मोदी झूठों के सरदार हैं’, खड़गे के बयान पर बवाल, BJP नेता बोले- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द…

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे "झूठों के सरदार" हैं और हर जगह झूठी बातें बोलते हैं। खड़गे ने मोदी की नोटबंदी, कालाधन, रोजगार और एमएसपी की नीतियों की आलोचना की और कहा कि वे अपने वादों को भूल गए हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 03, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। (फोटो- IANS)

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। पटना में खड़गे ने सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी 'झूठों के सरदार' हैं। झूठों के सरदार हर जगह जा के झूठी बातें बोलते हैं।

खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी कांग्रेस की बात तो करते हैं, लेकिन खुद जो किया है, वह भूल गए हैं। नोटबंदी, कालाधन, दो करोड़ रोजगार और एमएसपी की बात वे भूल गए हैं।

पीएम मोदी अपने पुराने वादे भूल गए हैं- खड़गे

पटना में खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अब तक अपने पुराने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। अब उन्होंने बिहार में फिर से एक करोड़ रोजगार देने का वादा कर दिया है। आप पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और दो करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर पाए। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं।

वहीं, खड़गे के इस बयान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द? खड़गे ने पीएम के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्हें 'झूठों का सरदार' कहा है।

क्या बिहार की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है- सुधांशु

सुधांशु ने आगे कहा कि मैं खड़गे जी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तब बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6900 रुपये थी और आज यह 66,000 रुपये है। क्या यह झूठ है?

भाजपा नेता ने कहा कि जब हम सत्ता में आए, तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपये था और आज यह 3,70,000 करोड़ रुपये है। क्या यह झूठ है? हमारे सत्ता में आने से पहले, बिहार के केवल 22% हिस्से में बिजली उपलब्ध थी और आज यह 100% है। क्या यह झूठ है?

मनमोहन सिंह ने सीएम नीतीश की प्रशंसा की थी- सुधांशु

उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2013 में, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की प्रशंसा की थी, क्या यह झूठ है? 2025-26 के बजट के दौरान, कांग्रेस और महागठबंधन ने कहा कि बिहार को सब कुछ दिया गया था। क्या वह झूठ था या अब आप कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया है, यह झूठ है?

राजनीतिक रतौंधी का कोई इलाज नहीं- भाजपा नेता

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस समय के साथ अपना रुख बदलती रहती है, लेकिन केवल एक चीज जो कभी नहीं बदलती है, वह है कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। पटना में एक एम्स चालू है और दरभंगा में एक निर्माणाधीन है। क्या ये सच्चाई नजर नहीं आती? रोज पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, क्या बदलाव नजर नहीं आता? राजनीतिक रतौंधी का कोई इलाज नहीं है।

राहुल-तेजस्वी पर भी भाजपा नेता ने बोला हमला

सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि सिर्फ 1.5 साल पहले, इस गठबंधन ने कहा था कि ईवीएम हैक की गई हैं। अब वे कह रहे हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। इनमें से कौन सा झूठ है? सच्चाई यह है कि ये दोनों झूठ थे क्योंकि ये लोग प्रमाणित झूठे हैं।

मीडिया से बातचीत के दौरान सुधांशु ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) भारत के एकमात्र राजनेता हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से झूठा प्रमाणपत्र मिला।

उन्होंने 2019 में अपने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। एक तरफ, पीएम मोदी और नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ दो भटके हुए नौजवान राहुल गांधी और तेजस्वी हैं, जो जमानत पर बाहर हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

नीतीश कुमार

pm modi

Published on:

03 Nov 2025 09:01 pm

Hindi News / National News / ‘PM मोदी झूठों के सरदार हैं’, खड़गे के बयान पर बवाल, BJP नेता बोले- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘चुनाव के बाद CM नीतीश से कहा जाएगा, आपकी तबीयत सही नहीं’, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से सियासी पारा हुआ हाई

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तेजस्वी के ‘एक्सट्रीमिस्ट’ वाले बयान पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- वे आसमान में उड़ रहे हैं… बाबू जरा तुम…

राष्ट्रीय

RJD की डिक्शनरी में बस कट्टा, कुशासन और करप्शन… वोटिंग से पहले सहरसा में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

PM Modi In Bihar
पटना

तेजस्वी यादव के राघोपुर में दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे तेज प्रताप, बोलें- जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.