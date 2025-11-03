‘PM मोदी झूठों के सरदार हैं’, खड़गे के बयान पर बवाल, BJP नेता बोले- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द…

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस समय के साथ अपना रुख बदलती रहती है, लेकिन केवल एक चीज जो कभी नहीं बदलती है, वह है कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। पटना में एक एम्स चालू है और दरभंगा में एक निर्माणाधीन है। क्या ये सच्चाई नजर नहीं आती? रोज पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, क्या बदलाव नजर नहीं आता? राजनीतिक रतौंधी का कोई इलाज नहीं है।