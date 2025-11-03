‘PM मोदी झूठों के सरदार हैं’, खड़गे के बयान पर बवाल, BJP नेता बोले- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। (फोटो- IANS)
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। पटना में खड़गे ने सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी 'झूठों के सरदार' हैं। झूठों के सरदार हर जगह जा के झूठी बातें बोलते हैं।
खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी कांग्रेस की बात तो करते हैं, लेकिन खुद जो किया है, वह भूल गए हैं। नोटबंदी, कालाधन, दो करोड़ रोजगार और एमएसपी की बात वे भूल गए हैं।
पटना में खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अब तक अपने पुराने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। अब उन्होंने बिहार में फिर से एक करोड़ रोजगार देने का वादा कर दिया है। आप पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और दो करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर पाए। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं।
वहीं, खड़गे के इस बयान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द? खड़गे ने पीएम के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्हें 'झूठों का सरदार' कहा है।
सुधांशु ने आगे कहा कि मैं खड़गे जी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तब बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6900 रुपये थी और आज यह 66,000 रुपये है। क्या यह झूठ है?
भाजपा नेता ने कहा कि जब हम सत्ता में आए, तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपये था और आज यह 3,70,000 करोड़ रुपये है। क्या यह झूठ है? हमारे सत्ता में आने से पहले, बिहार के केवल 22% हिस्से में बिजली उपलब्ध थी और आज यह 100% है। क्या यह झूठ है?
उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2013 में, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की प्रशंसा की थी, क्या यह झूठ है? 2025-26 के बजट के दौरान, कांग्रेस और महागठबंधन ने कहा कि बिहार को सब कुछ दिया गया था। क्या वह झूठ था या अब आप कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया है, यह झूठ है?
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस समय के साथ अपना रुख बदलती रहती है, लेकिन केवल एक चीज जो कभी नहीं बदलती है, वह है कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। पटना में एक एम्स चालू है और दरभंगा में एक निर्माणाधीन है। क्या ये सच्चाई नजर नहीं आती? रोज पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, क्या बदलाव नजर नहीं आता? राजनीतिक रतौंधी का कोई इलाज नहीं है।
सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि सिर्फ 1.5 साल पहले, इस गठबंधन ने कहा था कि ईवीएम हैक की गई हैं। अब वे कह रहे हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। इनमें से कौन सा झूठ है? सच्चाई यह है कि ये दोनों झूठ थे क्योंकि ये लोग प्रमाणित झूठे हैं।
मीडिया से बातचीत के दौरान सुधांशु ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) भारत के एकमात्र राजनेता हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से झूठा प्रमाणपत्र मिला।
उन्होंने 2019 में अपने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। एक तरफ, पीएम मोदी और नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ दो भटके हुए नौजवान राहुल गांधी और तेजस्वी हैं, जो जमानत पर बाहर हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग