ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज , गृह मंत्रालय को लेकर दी थी विवादित टिप्पणी, उस्मान हादी की मौत से जुड़ा है मामला

ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा था कि हत्या दूसरे देश में हुई, लेकिन उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे। उन्होंने दावा किया कि सीमा पार से आरोपी भारत पहुंचे और बाद में पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह के बयान से भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर पड सकता है। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करवा रहा है।