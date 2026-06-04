क्या ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी गई? रितब्रत बनर्जी के अगुवाई में TMC के बागी गुट की पहली बैठक

सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से रितब्रत और उनके साथियों ने बगावत की कहानी लिखी। वह किसी सोची-समझी राजनीति का ही हिस्सा है। सबसे पहले रितब्रत और उनके साथी विधायक संदीपन साहा ने स्पीकर के कार्यालय को जानकारी दी कि अविभाजित तृणमूल कांग्रेस द्वारा जमा किए गए मूल प्रस्ताव में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण विधानसभा पदों के लिए विधायकों के नाम प्रस्तावित थे, कई विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियां हैं। इसके बाद जैसे ही हस्ताक्षरों में विसंगतियों के मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की जांच शुरू हुई, बगावत की चिंगारी फैलने लगी और फिर बुधवार को ममता बनर्जी द्वारा स्थापित इस पार्टी का विभाजन हो गया।