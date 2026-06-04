TMC के अंदर का विद्रोह पनपने की मुख्य वजह हैं अभिषेक बनर्जी? क्या ममता की पार्टी टूट जाएगी?

1 जून को तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर सोभनदेब चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नयना बंद्योपाध्याय और अशिमा पात्रा को उप-नेता व फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, लेकिन सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने दावा किया कि रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के हस्ताक्षर जाली थे। जाली हस्ताक्षर के मामले में जब CID की टीम ने जांच किया तो इस दौरान कई अन्य तृणमूल विधायकों ने भी कबूला कि उन्होंने पत्र पर दस्तखत नहीं किए थे। पार्टी के विद्रोही गुट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी और राजनीतिक सलाहकार फर्म I-PAC की रणनीति से पार्टी की बदनामी हुई है।