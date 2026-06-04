दो दिन में तीन राज्यों में भयंकर आग, दिल्ली और बिहार के बाद हैदराबाद में भी भारी नुकसान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग ने काल का रूप धारण कर लिया। यहां एक रिहायशी इलाके में चल रही कॉमर्शियल यूनिट में अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।