मानसून ने दी दस्तक: 4, 5, 6 और 7 जून को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 4, 5, 6 और 7 जून को कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, माहे, यनम, कराईकल और रायलसीमा में भारी बारिश होगी। केरल में मानसून की दस्तक का असर इन दक्षिणी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देश के कई राज्यों में प्री-मानसून की रफ्तार तेज़ हो गई है। ऐसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में भी 4, 5, 6 और 7 जून को मौसम विभाग के अनुसार कई जगह तेज़ बारिश और कई जगह हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में गर्मी से आराम मिलेगा।