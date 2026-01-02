‘होटल से निकलने नहीं देते’ वाले बयान पर माहौल गर्म, मिथुन बोले- ममता बनर्जी ने अमित शाह को धमकाया है, अब…

मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। (फोटो- ANI)
बीजेपी नेता और दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनकी पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान कहा था- आप खुशनसीब हैं कि आपको हमने होटल से बाहर निकलने दिया।
इस पर पलटवार करते हुए चक्रवर्ती ने कहा- उन्होंने (ममता बनर्जी) गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी है। उनसे कहो कि उन्हें पूरी तरह से धमकी दें और कहें कि हम आपको पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। हम इस बार निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे।
मिथुन का यह बयान ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच बढ़ते जुबानी जंग के बीच आया है। जिसमें चुनाव का माहौल बनने के साथ ही दोनों पक्ष अपने हमलों को तेज कर रहे हैं।
बनर्जी ने पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के देशव्यापी विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के फैसले पर बीजेपी को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी और आरोप लगाया था कि लोगों को परेशान किया जा रहा है।
ममता ने यह भी दावा किया कि शाह ने एक पार्टी मीटिंग में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने शाह के अधिकार पर सवाल उठाया।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए अपने हालिया तीन दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला।
शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 14 सालों से राज्य में डर और भ्रष्टाचार हावी रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर विकास को रोकने, सिंडिकेट संस्कृति को बढ़ावा देने और केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार का शिकार होने देने का आरोप लगाया।
इस दौरान शाह ने घुसपैठ को भी एक बड़ा मुद्दा बताया और दावा किया कि असम और त्रिपुरा में इसे रोक दिया गया है, लेकिन राजनीतिक कारणों से पश्चिम बंगाल में यह जारी है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है और ममता बनर्जी पर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस मुद्दे पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया।
इस पर कड़ा जवाब देते हुए बनर्जी ने शाह के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में बाड़ लगाने के लिए जमीन दी है।
इसके अलावा, पौराणिक संदर्भों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की और पार्टी पर चुनावों से पहले डर और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।
