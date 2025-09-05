ममता हैं तानाशाह, बंगाल को बनाना चाहती हैं बांग्लादेश: बीजेपी मंत्री ने साधा निशाना

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शलों के बीच झड़प हो गई थी। ममता बनर्जी जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायक ने नारेबाजी करने लगे। इसके विरोध में टीएमसी विधायकों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ गया और करीब एक घंटे तक हंगामा रहा। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 5 बीजेपी विधायकों शंकर घोष, अग्निमित्रा पाल, मिहिर गोस्वामी, अशोक डिंडा और बंकिम घोष को दिनभर के लिए सस्पेंड कर दिया।