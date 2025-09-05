ममता हैं तानाशाह, बंगाल को बनाना चाहती हैं बांग्लादेश: बीजेपी मंत्री ने साधा निशाना

Giriraj Singh Attacks Mamta Banerjee: भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी को एक क्रूर शासक करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा कि ममता बनर्जी आज की तारीख में कैसी क्रूर शासक हैं, जो लोकतंत्र को नहीं मानती, तानाशाही को मानती हैं।
ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि वह लोकमंत्र को नहीं मानती, तानाशाह को मानती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है।
बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में सुवेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों पर हमला किया गया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? ममता बनर्जी के सामने ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल और बंगाली की भाषा का अपमान कर रही हैं।
बीजेपी मंत्री ने आगे कहा कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हम एक-एक घुसपैठिए को निकाल देंगे। वे (ममता बनर्जी) बंगाल फाइल्स (फिल्म) को बंगाल में बंद कर सकती हैं लेकिन बंगाल के हिंदू भाई-बहनों के दिलों दिमाग में ये फिल्म पहले ही बनी हुई है। आपको बता दें कि अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में बीजेपी अभी तक से अपनी तैयारियों में लग गई है।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शलों के बीच झड़प हो गई थी। ममता बनर्जी जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायक ने नारेबाजी करने लगे। इसके विरोध में टीएमसी विधायकों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ गया और करीब एक घंटे तक हंगामा रहा। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 5 बीजेपी विधायकों शंकर घोष, अग्निमित्रा पाल, मिहिर गोस्वामी, अशोक डिंडा और बंकिम घोष को दिनभर के लिए सस्पेंड कर दिया।