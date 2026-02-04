ममता बनर्जी का साहित्यिक आंदोलन, SIR के खिलाफ लिखी 26 कविताएं

डूम शीर्षक कविता में ममता बनर्जी लिखती हैं कि चुप्पी शांति नहीं बल्कि गिरती हुई जिंदगियों का संकेत है। कविता में जनता के सवालों और पीपल्स कोर्ट में जवाब मिलने की बात कही गई है। वहीं मॉर्ग कविता में लोकतंत्र को पीटा जा रहा है और एजेंसी राज के साये में विरोध के दबने का आरोप लगाया गया है। इन पंक्तियों के जरिए मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सीधे तौर पर कठघरे में खड़ा किया है और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है।