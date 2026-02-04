4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी का साहित्यिक आंदोलन, SIR के खिलाफ लिखी 26 कविताएं

SIR के खिलाफ ममता बनर्जी ने 26 कविताओं की एक किताब लिखी है। इस किताब को SIR के चलते जान गवाने वाले लोगों के प्रति समर्पित किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 04, 2026

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी (फोटो- एएनआई)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर तनाव बना हुआ है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आपत्ति जताती रही हैं और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताती रही हैं। अब इस राजनीतिक और कानूनी संघर्ष को उन्होंने एक अलग ही रूप दिया है। ममता बनर्जी ने अब SIR विरोध का साहित्यिक रास्ता चुनते हुए 26 कविताओं की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने आक्रोश और प्रतिरोध को शब्दों में ढाला है।

'SIR: 26 इन 26' किताब का शिर्षक

'SIR: 26 इन 26' नामक इस किताब का विमोचन 22 जनवरी को 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किया गया। इस पुस्तक में कविताओं के पैनिक, डूम, मॉकरी, फाइट, डेमोक्रेसी और हू इज टू ब्लेम जैसे दिलचस्प शिर्षक है। ममता बनर्जी ने इस किताब को उन लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने इस विनाशकारी खेल में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के लोगों पर डर का लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये कविताएं प्रतिरोध की भावना से जन्मी हैं।

चुप्पी शांति नहीं बल्कि गिरती हुई जिंदगियों का संकेत

डूम शीर्षक कविता में ममता बनर्जी लिखती हैं कि चुप्पी शांति नहीं बल्कि गिरती हुई जिंदगियों का संकेत है। कविता में जनता के सवालों और पीपल्स कोर्ट में जवाब मिलने की बात कही गई है। वहीं मॉर्ग कविता में लोकतंत्र को पीटा जा रहा है और एजेंसी राज के साये में विरोध के दबने का आरोप लगाया गया है। इन पंक्तियों के जरिए मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सीधे तौर पर कठघरे में खड़ा किया है और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है।

तीन दिन में लिखी किताब

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने यह पूरी किताब यात्रा के दौरान महज तीन दिनों में लिखी। उन्होंने कहा कि उनके नाम अब तक 163 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि वह पूर्व सांसद होने के बावजूद कोई पेंशन नहीं लेतीं और मुख्यमंत्री के रूप में भी वेतन नहीं ले रही हैं। उनके अनुसार, उनके निजी खर्च किताबों और रचनात्मक कार्यों से मिलने वाली रॉयल्टी से पूरे होते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / National News / ममता बनर्जी का साहित्यिक आंदोलन, SIR के खिलाफ लिखी 26 कविताएं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.