ऑटो रिक्शा के चलते 10 साल पुरानी दोस्ती में पड़ गई दरार, खून-किडनी निकालने तक की आ गई नौबत! पढ़ें पूरा मामला

दस साल पुरानी दोस्ती में ऑटो रिक्शा ने पैदा कर दी दरार! कर्ज के विवाद में एक दोस्त ने दूसरे की बेरहमी से पिटाई की और किडनी निकालने की धमकी तक दे डाली। नवी मुंबई में हुआ ये हैरान करने वाला मामला, जिसमें आरोपी ने पैसे भी लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई

Mukul Kumar

Aug 28, 2025

नवी मुंबई से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कर्ज विवाद को लेकर दोस्त ने एक युवक की जमकर पिटाई की। इसके बाद, कर्ज न चुका पाने पर उसकी किडनी तक निकालने की धमकी दे डाली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यह घटना 9 अगस्त की बताई जा रही है, लेकिन 26 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित एक ऑटो-रिक्शा चालक है। वह नवी मुंबई में पनवेल के अकुरली का रहने वाला है। फिलहाल, यह जानकारी सामने नहीं आई है कि पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने में देर क्यों की?

10 साल से भी ज्यादा पुरानी है दोस्ती

बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी दोनों पनवेल के ही रहने वाले हैं। दोनों की दोस्ती 10 साल से ज्यादा पुरानी है। 2018 में, पीड़ित ने एक निजी बैंक से ऑटो-रिक्शा खरीदने के लिए कर्ज लिया था। इसमें उसका दोस्त गारंटर बना।

पुलिस ने बताया कि ऑटो-रिक्शा चालक कर्ज की किश्तें नहीं चुका पाया, जिसको लेकर बैंक ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली। इसके साथ, गारंटर का खाता भी फ्रीज कर दिया।

बैंक ने क्या कहा?

9 अगस्त को दोनों व्यक्ति बैंक गए, जहां उनसे 36,000 रुपये का बकाया चुकाने को कहा गया। पुलिस ने बताया कि बैंक जाने के बाद, आरोपी अपने दोस्त को मामले पर आगे चर्चा करने के बहाने मोटरसाइकिल पर पनवेल के वाजेगांव स्थित अपने घर ले गया।

पुलिस ने बताया कि घर पर आरोपी ने अपने दोस्त को एक कुर्सी पर बैठाया और फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसके मुंह में रूमाल भी ठूंस दिया।

इतना ही नहीं, आरोपी ने कर्ज नहीं चुकाने पर पीड़ित को उसकी किडनी निकालने और उसका खून बेचने की धमकी तक दे डाली।

रुपये छीनने का भी आरोप

उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान, आरोपी ने पीड़ित की जेब से 12,300 रुपये छीन लिए। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

