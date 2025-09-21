Crime News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, शादी का झांसा देकर कई महीनों तक किया रेप, मामला दर्ज

आरोपी की पहचान नीलकंठपुर गांव के हिमांशु मलिक के रूप में हुई है। 24 वर्षीय पीड़िता ने रेप के मामले को लेकर जाजपुर के एसपी यश प्रताप श्रीमल से भी मुलाकात की। उसने शिकायत के बावजूद पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।