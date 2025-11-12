जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने के 15 दिन बाद चल बसी मां, बेटे ने जो कहा, उसे जानकर आंखों में आ जाएंगे आंसू

कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन या सफलता नहीं होती, बल्कि वो छोटे-छोटे पल होते हैं जो हमें खुशी, शांति और संतुष्टि देते हैं। कभी ऐसा भी समय आता है, जब हमें उन लोगों को खुशी देनी होती है, जिन्होंने कभी हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया।