Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने के 15 दिन बाद चल बसी मां, बेटे ने जो कहा, उसे जानकर आंखों में आ जाएंगे आंसू

हमारे जीवन में कभी वो पल भी आते हैं, जिन्हें हम मरते दम तक भूल नहीं पाते हैं। उन्हें सोचकर या तो हमनें बहुत खुशी या काफी निराशा होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 12, 2025

अपने माता -पिता के साथ शख्स। (फोटो- Reddit)

कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन या सफलता नहीं होती, बल्कि वो छोटे-छोटे पल होते हैं जो हमें खुशी, शांति और संतुष्टि देते हैं। कभी ऐसा भी समय आता है, जब हमें उन लोगों को खुशी देनी होती है, जिन्होंने कभी हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया।

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक शख्स ने भावुक पोस्ट शेयर की थी। रेडिट पर शख्स ने बताया कि कैसे उसने अपनी गंभीर रूप से बीमार मां की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की।

शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा- अप्रैल 2021 में, मां स्टेज 4 के कैंसर से जूझ रही थीं, उन्हें पूरी तरह से पता चला चुका था कि वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। उनके पिता संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काम करते थे।

मां का था यह सपना

शख्स ने आगे लिखा- आगरा और कानपुर के बीच एक छोटे से गांव में मां का जन्म हुआ था, उन्होंने कभी अपने जीवन में ताजमहल को सामने से नहीं देखा था। यह एक ऐसा सपना था, जिसे उन्होंने जीवन भर अपने मन में रखा।

2017 में उनके बेटे को 'द ओबेरॉय अमरविलास' में पहली नौकरी मिली। बेटे ने इस होटल से गहरा जुड़ाव महसूस किया। यहीं से उसके करियर ने उड़ान भरी। इसी होटल से उसने आतिथ्य का असली मतलब भी सीखा।

पिता घर लौटे तो बेटे ने बनाया प्लान

इसके बाद, जब उनके पिता घर लौटे, तो बेटे ने अपने माता-पिता के लिए एक अनोखा पल बनाने का फैसला किया। बेटे ने उसी होटल में अपने माता-पिता को रुकवाया, जहां से वे ताजमहल को सामने से देख सकते थे।

शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा- मां को खराब स्वास्थ्य के कारण चलने में दिक्कत थी, लेकिन कमरे से ताज का मनमोहक दृश्य ने उनके जीवन भर के सपने को पूरा कर दिया।

हो सकता है कि मां को खाना पसंद नहीं आया हो

बेटे ने कहा- हो सकता है कि मां को खाना पसंद न आया हो, जो उसके स्वाद के हिसाब से बहुत हल्का था या उस आलीशान माहौल में उसे बिल्कुल घर जैसा महसूस न हुआ हो, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बीच एक अनोखी खुशी झलक रही थी।

कीमोथेरेपी के बाद मां की तकलीफ बढ़ने के कारण परिवार पूरी रात नहीं रुक सका, फिर भी उन कुछ घंटों में, मां ने एक ऐसा सपना जीया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।

शख्स ने आगे लिखा कि भले ही उन्हें खाना और ठहरना पसंद नहीं आया हो लेकिन कमरा उनके लिए बहुत आलीशान था। शायद उन्हें मुझपर गर्व था। पंद्रह दिन बाद, उनका निधन हो गया। होटल की वह तस्वीर उनके परिवार की आखिरी और सबसे अनमोल तस्वीर बन गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 12:03 pm

Hindi News / National News / जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने के 15 दिन बाद चल बसी मां, बेटे ने जो कहा, उसे जानकर आंखों में आ जाएंगे आंसू

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोकामा चुनाव नतीजे पर जश्न के लिए अनंत सिंह के यहां आया दो टैंकर दूध, बन रहे एक लाख रसगुल्ले, 23000 वर्ग फीट में महाभोज का पंडाल

पटना

Bihar Exit Poll: एक और एग्जिट पोल में तेजस्वी को मिल रही बड़ी बढ़त, इतनी सीटों से पिछड़ सकता है NDA

राष्ट्रीय

क्या इस बार तेजस्वी की बन रही सरकार? फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने किया सबको हैरान, RJD को मिल रही इतनी सीटें

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
राष्ट्रीय

Bihar Weather: पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ा दी ठंड, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

पटना

Exit Poll Bihar 2025: नीतीश नहीं तेजस्वी की इस एग्जिट पोल में बन रही सरकार, जानें कितनी दी सीटें

जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में महागठबंधन की बन रही सरकार
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.