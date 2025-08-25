लव मैरेज… फिर 5 महीने की गर्भवती पत्नी के कर दिए टुकड़े-टुकड़े, फोन घुमाकर बहन से कहा- स्वाति…

हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, एक सनकी पति ने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। वहीं, अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर शव को ठिकाने लगाते वक्त पकड़ा गया।