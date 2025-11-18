अवैध संबंध के चलते पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, फिर शव को ऐसे लगाया ठिकाने

Crime News (फोटो- पत्रिका)
Crime News: देश की राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक वारदात सामने आई है।उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में 31 वर्षीय व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद पत्नी के शव को खुले नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि विष्णु शर्मा के रूप में पहचाने गए आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंध होने का संदेह था और 13 नवंबर को गरमागरम बहस के बाद उसने उसकी हत्या कर दी।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 14 नवंबर की शाम का है। एक स्थानीय निवासी से पीसीआर कॉल आने के बाद घटना का पता चला। उसने बताया कि जहांगीरपुरी के एसएमए औद्योगिक क्षेत्र में एक ड्रेनेज लाइन के पास एक महिला का शव पड़ा है। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और नाले के पास एक महिला का शव बरामद किया।
डीसीपी (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और पुलिस को बताया कि मृतक महिला उसकी पत्नी श्वेता शर्मा है। उसने आगे बताया कि उसे लंबे समय से उस महिला पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। 13 नवंबर की रात लगभग 9 बजे, एक बार फिर गरमागरम बहस हुई, जिसके दौरान वह अपना आपा खो बैठा और श्वेता की हत्या करने का फैसला कर लिया। कथित तौर पर अपराध करने के बाद, उसने श्वेता के शव को खुले नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने महेंद्र पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238(ए) (अपराध के सबूत मिटाना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज किया। जाँच के दौरान, अधिकारियों ने आस-पास की औद्योगिक इकाइयों और गलियों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की।
पुलिस ने बताया कि आस-पास के इलाकों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में शर्मा अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर ड्रेनेज लाइन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बाद में शव बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि शर्मा को उसके खुलासे और पुष्ट सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि वह पहले तीन मामलों में शामिल रहा है। इनमें से एक आबकारी अधिनियम के तहत है और दो अन्य घर में चोरी से जुड़े मामले हैं। डीसीपी सिंह ने कहा, 'उनके पिछले रिकॉर्ड और वर्तमान अपराध की प्रकृति की बारीकी से जांच की जा रही है।'
