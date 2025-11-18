अवैध संबंध के चलते पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, फिर शव को ऐसे लगाया ठिकाने

डीसीपी (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और पुलिस को बताया कि मृतक महिला उसकी पत्नी श्वेता शर्मा है। उसने आगे बताया कि उसे लंबे समय से उस महिला पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। 13 नवंबर की रात लगभग 9 बजे, एक बार फिर गरमागरम बहस हुई, जिसके दौरान वह अपना आपा खो बैठा और श्वेता की हत्या करने का फैसला कर लिया। कथित तौर पर अपराध करने के बाद, उसने श्वेता के शव को खुले नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।