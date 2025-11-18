Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अवैध संबंध के चलते पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, फिर शव को ऐसे लगाया ठिकाने

Extra Marital Affair: पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शव को एक खुले नाले में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 18, 2025

Crime News

Crime News (फोटो- पत्रिका)

Crime News: देश की राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक वारदात सामने आई है।उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में 31 वर्षीय व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद पत्नी के शव को खुले नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि विष्णु शर्मा के रूप में पहचाने गए आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंध होने का संदेह था और 13 नवंबर को गरमागरम बहस के बाद उसने उसकी हत्या कर दी।

पुलिस को फोन पर मिली शव की जानकारी

घटना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 14 नवंबर की शाम का है। एक स्थानीय निवासी से पीसीआर कॉल आने के बाद घटना का पता चला। उसने बताया कि जहांगीरपुरी के एसएमए औद्योगिक क्षेत्र में एक ड्रेनेज लाइन के पास एक महिला का शव पड़ा है। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और नाले के पास एक महिला का शव बरामद किया।

अवैध संबंध के चलते आए दिन होते थे झगड़े

डीसीपी (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और पुलिस को बताया कि मृतक महिला उसकी पत्नी श्वेता शर्मा है। उसने आगे बताया कि उसे लंबे समय से उस महिला पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। 13 नवंबर की रात लगभग 9 बजे, एक बार फिर गरमागरम बहस हुई, जिसके दौरान वह अपना आपा खो बैठा और श्वेता की हत्या करने का फैसला कर लिया। कथित तौर पर अपराध करने के बाद, उसने श्वेता के शव को खुले नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।

कई धाराओं में दर्ज किया मामला

पुलिस ने महेंद्र पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238(ए) (अपराध के सबूत मिटाना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज किया। जाँच के दौरान, अधिकारियों ने आस-पास की औद्योगिक इकाइयों और गलियों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की।

कंधे पर उठाकर नाले में फेंका शव

पुलिस ने बताया कि आस-पास के इलाकों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में शर्मा अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर ड्रेनेज लाइन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बाद में शव बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि शर्मा को उसके खुलासे और पुष्ट सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी पर पहले से तीन केस

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि वह पहले तीन मामलों में शामिल रहा है। इनमें से एक आबकारी अधिनियम के तहत है और दो अन्य घर में चोरी से जुड़े मामले हैं। डीसीपी सिंह ने कहा, 'उनके पिछले रिकॉर्ड और वर्तमान अपराध की प्रकृति की बारीकी से जांच की जा रही है।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / National News / अवैध संबंध के चलते पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, फिर शव को ऐसे लगाया ठिकाने

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय

Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

congress flag
पटना

Bihar Politics: तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी की चर्चा कर सरकार से मांगी मदद? पढ़िए रोहिणी को लेकर क्या कुछ कहा?

Tej Pratap Yadav with Lalu Prasad
पटना

Bihar Politics: क्या तेजस्वी यादव को हिस्ट्रीशीटर से मिल रहा राजनीति का ज्ञान? रमीज की चर्चा कर जेडीयू ने लालू यादव से पूछे सवाल

Bihar Politics | नीरज कुमार
पटना

प्रायश्चित के लिए मौन उपवास रखेंगे प्रशांत किशोर, चुनाव में हार के लिए मांगी माफी

prashant kishor
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.