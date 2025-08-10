खुद को बताया एकनाथ शिंदे का PA, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लोगों को लगाया 55 लाख का चूना

आरोपी की बातों में आकर बारी ने उसे म्हाडा के एक फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी की रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम 7 लाख रुपये दिए। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों को ठगने के लिए फर्जी लेटरहेड, दस्तावेज, नियुक्ति पत्र दिखाता था।