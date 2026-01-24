24 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

पानी पर शख्स ने चलाई मोटरसाइकिल, देखें वीडियो

अगर आप पानी पर मोटरसाइकिल को चलता देखें, तो हैरानी होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 24, 2026

Man riding motorcycle on water

Man riding motorcycle on water

आमतौर पर पानी पर चलने वाले व्हीकल्स को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता और सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स को पानी में नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में अगर आप किसी को पानी पर कोई व्हीकल चलाता देखेंगे, तो हैरानी होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने लेकिन वायरल वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है, जिसमें एक शख्स पानी की सतह पर मोटरसाइकिल चलाता नजर आ रहा है।

आँखों पर नहीं हुआ यकीन

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को देखकर साफ है कि यह भारत का है। इस वीडियो में एक शख्स को मोटरसाइकिल पर सवार दिखाया है, जो नदी में बने एक पुलनुमा लकड़ी के ढांचे से अपनी मोटरसाइकिल पानी में उतार लेता है। उसे देखकर लगता है कि वह मोटरसाइकिल समेत पानी में डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शख्स पानी पर ही मोटरसाइकिल को चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और वो भी बिना डूबे।

लोग हुए हैरान

पानी पर मोटरसाइकिल चलाता हुए शख्स आगे जाकर पानी के बीच में एक बड़ी फेरी जैसी दिखने वाली चीज़ पर अपनी मोटरसाइकिल चढ़ा देता है। इस वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कमाल हुआ कैसे।

Published on:

24 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / National News / पानी पर शख्स ने चलाई मोटरसाइकिल, देखें वीडियो

