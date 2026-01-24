पानी पर शख्स ने चलाई मोटरसाइकिल, देखें वीडियो

Man riding motorcycle on water
आमतौर पर पानी पर चलने वाले व्हीकल्स को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता और सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स को पानी में नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में अगर आप किसी को पानी पर कोई व्हीकल चलाता देखेंगे, तो हैरानी होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने लेकिन वायरल वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है, जिसमें एक शख्स पानी की सतह पर मोटरसाइकिल चलाता नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को देखकर साफ है कि यह भारत का है। इस वीडियो में एक शख्स को मोटरसाइकिल पर सवार दिखाया है, जो नदी में बने एक पुलनुमा लकड़ी के ढांचे से अपनी मोटरसाइकिल पानी में उतार लेता है। उसे देखकर लगता है कि वह मोटरसाइकिल समेत पानी में डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शख्स पानी पर ही मोटरसाइकिल को चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और वो भी बिना डूबे।
पानी पर मोटरसाइकिल चलाता हुए शख्स आगे जाकर पानी के बीच में एक बड़ी फेरी जैसी दिखने वाली चीज़ पर अपनी मोटरसाइकिल चढ़ा देता है। इस वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कमाल हुआ कैसे।
