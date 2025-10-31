बेटे-बहू और पोते-पोतियों को बेरहमी से मार डाला, अब कोर्ट ने 80 साल के शख्स को सुनाई मौत की सजा, पढ़ें पूरा मामला

केरल की एक अदालत ने गुरुवार को 80 साल के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। दरअसल, तीन साल पहले संपत्ति विवाद के बाद घर में आग लगाकर बेटे, बहू और पोते-पोतियों की हत्या करने के जुर्म में उसे दोषी ठहराया गया है।