अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक उठकर खांसने लगा शख्स; डॉक्टर भी रह गए ‘शॉक्ड’!

दूसरी ओर, जिस निजी अस्पताल ने 'ब्रेन डेड' घोषित किया था। उसकी तरफ से भी सफाई दी गई है। अस्पताल ने दावा किया कि युवक को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। यह भी कहा गया कि परिवार के लोग कुछ चिकित्सीय शब्दों को लेकर कन्फ्यूज हो गए थे।