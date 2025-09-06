Patrika LogoSwitch to English

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक उठकर खांसने लगा शख्स; डॉक्टर भी रह गए ‘शॉक्ड’!

नासिक में हैरान करने वाली घटना! 'ब्रेन डेड' घोषित युवक अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान उठा और खांसने लगा! डॉक्टर भी हैरान, युवक की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर है। निजी अस्पताल ने 'मृत घोषित नहीं करने' का दावा किया, लेकिन सवालों का घेरा बना हुआ है।

मुंबई

Mukul Kumar

Sep 06, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

महराष्ट्र के नासिक से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया था।

इसके बाद जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इस बीच, वह अचानक उठ गया और खांसने लगा। ऐसा देखकर लोगों के बीच खलबली मच गई।

रिश्तेदारों को शुक्रवार को बताया कि त्र्यंबकेश्वर तालुका के 19 वर्षीय युवक भाऊ लचके को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं थीं। इसके बाद, अडगांव के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया था।

युवक की हालत गंभीर

रिश्तेदार के हवाले से बताया गया कि जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक युवक के शरीर में हलचल हुई। वह उठकर खांसने लगा।

इसके बाद, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

दूसरी ओर, जिस निजी अस्पताल ने 'ब्रेन डेड' घोषित किया था। उसकी तरफ से भी सफाई दी गई है। अस्पताल ने दावा किया कि युवक को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। यह भी कहा गया कि परिवार के लोग कुछ चिकित्सीय शब्दों को लेकर कन्फ्यूज हो गए थे।

भिवंडी की रंगाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक रंगाई फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। घटना शनिवार की तड़के सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं।

इससे पहले गुरुवार को मुंबई के मलाड में एक पटाखे की दुकान में आग लगने की खबर सामने आई थी। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। पुलिस अधिकारी के हवाले से एएनआई ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी।

