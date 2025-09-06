अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक उठकर खांसने लगा शख्स; डॉक्टर भी रह गए ‘शॉक्ड’!

महराष्ट्र के नासिक से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया था।
इसके बाद जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इस बीच, वह अचानक उठ गया और खांसने लगा। ऐसा देखकर लोगों के बीच खलबली मच गई।
रिश्तेदारों को शुक्रवार को बताया कि त्र्यंबकेश्वर तालुका के 19 वर्षीय युवक भाऊ लचके को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं थीं। इसके बाद, अडगांव के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया था।
रिश्तेदार के हवाले से बताया गया कि जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक युवक के शरीर में हलचल हुई। वह उठकर खांसने लगा।
इसके बाद, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।
दूसरी ओर, जिस निजी अस्पताल ने 'ब्रेन डेड' घोषित किया था। उसकी तरफ से भी सफाई दी गई है। अस्पताल ने दावा किया कि युवक को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। यह भी कहा गया कि परिवार के लोग कुछ चिकित्सीय शब्दों को लेकर कन्फ्यूज हो गए थे।
