‘मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी’, इतना कहकर 57 साल के पति पर महिला ने उड़ेल दिया खौलता हुआ तेल

कर्नाटक के बेलगावी से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि माछे में एक महिला ने अपने पति पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया है, जिसमें झुलसने से 57 वर्षीय व्यक्ति की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक, पत्नी को अपने पति पर अवैध संबंध का शक था। इसी बौखलाहट में उसने ऐसा कदम उठाया।