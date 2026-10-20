20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मोहन भागवत के बयान पर बोले मनोज झा- यह गांधी का देश है, निरंकुश सत्ता को चुनौती देते रहेंगे

Manoj Jha on Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बिल्कुल परेशान न हों, यह गांधी का देश है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 20, 2026

Manoj Jha

Manoj Jha (Photo-IANS)

Manoj Jha on Mohan Bhagwat : पटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बिल्कुल परेशान न हों, यह गांधी का देश है। शायद आप लोग नहीं मानते होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी विचारधारा गांधी के विरुद्ध खड़ी है, खिलाफ खड़ी है। यह गांधी का देश है। फ्रांस के पास गांधी नहीं, अल्बानिया में गांधी नहीं, हमारे पास गांधी हैं। गांधी के आंदोलनों से प्रेरणा लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को चुनौती दी जाती रहेगी।

अपने डर की तुलना अराजकता से न करें

राजद सांसद ने कहा कि गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं आदर्शों के आधार पर सत्ता की निरंकुशता को चुनौती देना जारी रहेगा। झा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता से सवाल करना और उसकी निरंकुशता का विरोध करना जरूरी है। उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने डर की तुलना अराजकता से नहीं करनी चाहिए।

मनोज झा बोले- अंधेरा स्थायी नहीं, उजाला जरूर आता है

विजयादशमी के अवसर पर मनोज कुमार झा ने देशवासियों और बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व हर साल एक संदेश लेकर आता है। इस अवसर पर उन्होंने कोलकाता और ग्वालियर में हुए दो हादसों पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। झा ने कहा कि ईश्वर दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान करें। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, अंततः उजाला आता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 12:21 pm

Published on:

20 Oct 2026 12:21 pm

Hindi News / National News / मोहन भागवत के बयान पर बोले मनोज झा- यह गांधी का देश है, निरंकुश सत्ता को चुनौती देते रहेंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अल्बानिया की जलती सुप्रीम कोर्ट का वीडियो शेयर कर घिरे संजय राउत, अपने ही साथियों ने बनाई दूरी; शिवसेना (UBT) ने क्या कहा?

Sanjay Raut X Post
राष्ट्रीय

भारत-न्यूजीलैंड के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता! आज से लागू हुआ ऐतिहासिक FTA, जानें क्या बदलेगा

India-New Zealand FTA
राष्ट्रीय

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर फिर सियासी घमासान, सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग; जानिए किस दल का क्या है रुख

Women's Reservation in India
राष्ट्रीय

सिर्फ आतंकी नहीं, उनके पूरे नेटवर्क का होगा सफाया? SCO में राजनाथ सिंह ने बताया भारत का सख्त रुख

Rajnath Singh’s BIG Warning on Terrorism
राष्ट्रीय

‘भारत कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा’, सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर भाजपा नेता काली प्रसाद राव का विपक्ष पर साधा निशाना

Kali Prasad Rao
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.