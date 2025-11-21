Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हुजूर, पुलिस ने जब से हिरासत में लिया, तब से…’, 2 नक्सलियों के परिवार की अर्जी पर हाई कोर्ट ने कहा- सबूत कहां है?

आंध्र प्रदेश के दो खूंखार नक्सली देवूजी और राजी रेड्डी के परिवार ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि पुलिस ने उन्हें मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया था, लेकिन अब वे गायब हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 21, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। फोटो- (IANS)

आंध्र प्रदेश के दो खूंखार नक्सली देवूजी और राजी रेड्डी काफी समय से लापता हैं। अब उनके परिवार का कहना है कि दोनों नक्सलियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब से वह गायब हैं। उधर, पुलिस ने हिरासत में लिए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया है।

इस मामले को लेकर नक्सलियों के परिवार ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल किया। जिसपर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अहम निर्देश दिए।

कोई सबूत होगा तभी कोर्ट दे सकता है दखलंदाजी

एक डिवीजन बेंच ने कहा कि कोर्ट हेबियस कॉर्पस पिटीशन में तभी दखल दे सकता है, जब गैर-कानूनी कस्टडी को सपोर्ट करने वाला बेसिक मटीरियल उसके सामने रखा जाए।

जस्टिस सी मानवेंद्रनाथ रॉय और जस्टिस जी तुहिन कुमार की बेंच ने देवूजी के भाई टिप्पिरी गंगाधर और राजी रेड्डी की बेटी स्नेहलता की दायर हेबियस कॉर्पस अर्जी पर सुनवाई की।

18 नवंबर से दोनों माओवादी गायब

परिवार वालों का आरोप था कि दोनों माओवादी नेताओं को 18 नवंबर को एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कस्टडी में लिया था।

पिटीशनर्स की ओर से पेश हुए वकील यू जयभीम राव ने कहा कि देवूजी और राजी रेड्डी को ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था।

इसके साथ, वकील ने कोर्ट से पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश देने की अपील की। ​​उन्होंने यह भी कहा कि दोनों माओवादियों के साथ आए कुछ लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।

उधर, पुलिस की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर टी विष्णुतेजा ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि देवूजी और राजी रेड्डी पुलिस कस्टडी में नहीं थे।

आंध्र प्रदेश में नक्सलियों का हाल

आंध्र प्रदेश में आए दिन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। हाल ही में, मारेड्डुमिल्ली में हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं।

इनमें से एक प्रमुख नक्सली मेटुरी जोखा राव उर्फ शंकर था, जो आंध्र-ओडिशा बॉर्डर एरिया कमेटी में महत्वपूर्ण पद संभालता था।

नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई

  • 50 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।
  • 45 हथियार, 272 कारतूस, और अन्य सामग्री बरामद की गई है।
  • सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के तकनीकी नेटवर्क को भी नष्ट किया है।

कुख्यात नक्सली हिड़मा की मौत

  • आंध्र प्रदेश में एक अन्य मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा मारा गया था।
  • हिड़मा पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था और वह कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

police

Updated on:

21 Nov 2025 11:39 am

Published on:

21 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / National News / ‘हुजूर, पुलिस ने जब से हिरासत में लिया, तब से…’, 2 नक्सलियों के परिवार की अर्जी पर हाई कोर्ट ने कहा- सबूत कहां है?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar politics: उपेंद्र कुशवाह ने बेटे को ही क्यों बनाया मंत्री, बताया इसके पीछे का लॉजिक

Upendra Kushwaha
पटना

Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार को कितना मिलता है वेतन? CM रहते अब तक इतनी हुई कमाई

CM Nitish oath Ceremony
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: नीतीश मंत्रिमंडल के 26 में से 12 दागी, बीजेपी कोटे के 14 मंत्री में 09 पर आपराधिक केस

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar politics: अमित शाह ने बताया कि बिहार में एनडीए क्यों जीती, जंगल राज की चर्चा कर विपक्ष पर कसा तंज

Amit shah
पटना

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की गूंज
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.