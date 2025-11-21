‘हुजूर, पुलिस ने जब से हिरासत में लिया, तब से…’, 2 नक्सलियों के परिवार की अर्जी पर हाई कोर्ट ने कहा- सबूत कहां है?

आंध्र प्रदेश के दो खूंखार नक्सली देवूजी और राजी रेड्डी काफी समय से लापता हैं। अब उनके परिवार का कहना है कि दोनों नक्सलियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब से वह गायब हैं। उधर, पुलिस ने हिरासत में लिए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया है।