बदले की आग में जल रहे नक्सली, 3 दिन के भीतर दूसरे मोबाइल टावर को कर दिया बर्बाद, लोगों से कहा- घर के अंदर रहना वरना…

झारखंड में नक्सली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए अपने साथियों का बदला लेने के लिए खूंखार हो गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने सोमवार देर रात एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर में आग लगा दी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिले में तीन दिनों के भीतर यह इस तरह की दूसरी घटना है।