दिल्ली-NCR में लोगों ने क्यों उतार फेंका N95 मास्क, जानिए वजहें

Mask Fatigue: देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंच चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, कई शहरों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज की गई है। इससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बार-बार 300–400 पार कर रहा है, फिर भी सड़कों पर N95 मास्क पहनने वालों की संख्या लगातार घट रही है। यह वह समय है, जब शहरी हवा जहरीली हो चुकी है - पर मास्क लापरवाही बन चुका है।