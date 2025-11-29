Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई झुलसे

दिल्ली के संगम विहार इलाके में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई है। ये आग 4 मंजिला इमारत में लगी है जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 29, 2025

fire in delhi

दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग (फोटो एएनआई)

दिल्ली के संगम विहार इलाके में शनिवार शाम को एक 4 मंजिला आवासीय-सह-व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद शू शॉप में लगी थी, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में फैल गई।

ग्राउंड फ्लोर की शू शॉप से शुरू हुई आग

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, आग शाम करीब 6:15 बजे इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक शू शॉप (जूते की दुकान) में लगी। आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते उसने ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया और पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। दिल्ली पुलिस को शाम 6:24 बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम और दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं।

3 लोगों की मौत, पुलिस ने बचाईं दो जान

इस भयावह अग्निकांड में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि, दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बहादुरी का परिचय दिया। पुलिसकर्मियों ने आग की लपटों के बीच फँसी दो घायल महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया। झुलसे हुए अन्य लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है।

क्राइम और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

दिल्ली फायर ब्रिगेड की चार दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम और फोरेंसिक टीमों को बुलाया है। ये टीमें आग लगने के कारणों और घटना के तकनीकी पहलुओं की गहनता से जांच करेंगी। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है और मृतकों व घायलों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

खबर शेयर करें:

