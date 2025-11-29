दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई झुलसे

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, आग शाम करीब 6:15 बजे इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक शू शॉप (जूते की दुकान) में लगी। आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते उसने ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया और पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। दिल्ली पुलिस को शाम 6:24 बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम और दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं।