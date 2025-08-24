अरुणाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में लगी भयंकर आग; जिंदा जला 10 साल का छात्र; 3 अन्य घायल

अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले के एक सरकारी स्कूल में रविवार को भयंकर आग लग गई। इसमें जलकर 10 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शि-योमी जिले में पापिक्रोंग सरकारी आवासीय विद्यालय के बालक छात्रावास में देर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच हुई। घायल छात्रों की पहचान लुखी पुजेन (8), तनु पुजेन (9) और तायी पुजेन (11) के रूप में हुई है।
फिलहाल, पश्चिम सियांग जिले के आलो स्थित क्षेत्रीय सामान्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि झुलसे हुए छात्र की अभी पहचान नहीं हो पाई है और छात्रावास पूरी तरह जलकर खाक हो गया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पापिक्रोंग गांव के स्कूल में आग लगने की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।
यह स्कूल शि-योमी जिले के ताड़ाडेगे गांव में भारतीय सेना की आखिरी चौकी के ठीक पहले स्थित है, जिसकी सीमा चीन से लगती है।
अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक पासंग दोरजी सोना ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है।
उन्होंने गहन जांच, तत्काल राहत और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए प्रार्थना की है।
दोरजी सोना ने कहा कि मैंने जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन को मामले की गहन जांच करने और प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों को इस कठिन समय में आवश्यक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक राहत और सहायता प्रदान करेगी।
मंत्री ने कहा कि शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं और मैं घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हम इस दुख की घड़ी में एकजुट हैं और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने में मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।